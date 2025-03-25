Украинские защитники атаковали гаубицу, грузовик, БТР-82А и танк россиян
- 25.03.2025, 22:48
Видеофакт.
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российскую технику, которая массово прибывает на Торецкое направление. Благодаря искусной работе пилотов Батальона Беспилотных систем, подразделений «Kurt & Company» и R.V., удалось поразить сразу несколько важных целей.
В частности, украинские FPV-дроны залетели прямо внутрь вражеской гаубицы, нанеся сокрушительный удар, уничтожили оккупантов и танк.
Россияне продолжают стягивать на это направление как тяжелую бронетехнику, так и легкие машины, пытаясь обезопасить их защитой из сеток и средствами РЭБ, сообщает Цензор.НЕТ.