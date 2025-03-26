У Трампа нашли «ошибку» в Будапештском меморандуме 3 26.03.2025, 8:07

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Спецпредставитель президента США рассказал о «неудобном факте».

На самом деле «Украина никогда не имела своего ядерного оружия, оно всегда принадлежало Российской Федерации».

Об этом в микроблоге X заявил американский дипломат, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Ричард Гренелл. Он решил «прояснить» своим читателям ситуацию с Будапештским меморандумом:

«Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт».

Будапештский меморандум

5 декабря 1994 года в Будапеште между Украиной, Россией, Соединенными Штатами Америки и Великобританией был подписан меморандум, который касается ее гарантий безопасности после отказа от ядерного оружия.

После обретения независимости в 1991 году Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. В обмен на гарантированную безопасность она согласилась передать свое ядерное вооружение России и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Подписанты обязались уважать территориальную целостность и политическую независимость Украины, а также воздерживаться от экономического давления или агрессии. Кроме того, в случае нападения они обещали принимать меры для обеспечения ее безопасности.

В одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение отдать ядерное оружие было ошибкой. А если этого нельзя было избежать, то стоило обменивать его на членство в НАТО.

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