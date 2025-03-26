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Система платежей Центрального банка РФ рухнула

  • 26.03.2025, 13:08
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Система платежей Центрального банка РФ рухнула

После усиления блокировок Роскомнадзора.

Волна сбоев рунета, с которой Россия столкнулась в первые месяцы 2025 года на фоне усиления блокировок Роскомнадзора, докатилась до Системы быстрых платежей Центрального банка, пишет The Moscow Times.

Запущенная в 2019 году СБП, позволяющая моментально переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду, утром в среду, 26 марта, пережила масштабный «блэкаут». По данным сервисов Downdetector и Сбой.рф, пользователи столкнулись с невозможностью перевести деньги и пополнить счет. При этом сбой затронул почти все крупнейшие российские банки, а также приложения Сбера, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка, Ozon банка. Перестал работать сервис «Яндекс Пэй», пользователи также жаловались на проблемы у мобильного оператора «Мегафон».

В Роскомнадзоре уточнили, что сбой возник на инфраструктуре Национальной системы платежных карт — 100-процентной «дочке» Центрального банка, которая управляет системой платежных карт «Мир» и является оператором банковских переводов по всей России.

Длившийся около часа сбой стал третьим в России за последнюю неделю. 24 марта пользователи жаловались на неполадки в работе онлайн-приложения Сбербанка, Россельхозбанка, игровых платформ Steam, FaceIt и Epic Games Store (EGS), а также ряда операторов связи МТС, «Билайна», «Мегафона» и крупнейшего интернет-провайдера «Ростелекома». Кроме того, о сбое сообщали пользователи маркетплейса Wildberries, Instagram, онлайн-кинотеатра Okko и видеоплатформы TikTok.

За четыре дня до этого жители Сибири, Урала и Приморья столкнулись с отсутствием доступа в интернет и сбоями в работе онлайн-сервисов. В Роскомнадзоре тогда объяснили неполадки «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои». При этом на профильных форумах сообщали о блокировке Cloudfare — популярного американского сервиса, предоставляющего защиту от DDoS-атак, услуги CDN и DNS-серверов, а также сервисов Amazon и Fastly.

Перед этим Роскомнадзор призывал российские компании отказаться от использования Cloudfare, поскольку он включает технологию TLS ECH, которая позволяет обходить ограничения доступа к запрещенным в России ресурсам. В то же время сервис использовали те сайты, которые находятся под риском хакерских атак, отмечали специалисты. После сбоя 20 марта в Роскомандзоре заявили о намерении провести исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры ради «повышения безопасности и устойчивости».

Всего с начала года в России произошло пять масштабных сбоев в работе интернета. Подобные происшествия участились после того, как в начале декабря Роскомнадзор провел учения по проверке безопасности и устойчивости Рунета. В ведомстве отмечали, что целью учений, которые проводятся ежегодно в соответствии с законом о «суверенном Рунете», является подтверждение «готовности» российского сегмента интернета к работе без связей с внешним миром. В частности, проверяется «доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», уточняли в Роскомнадзоре.

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