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В России на свалке нашли цинковые гробы с телами оккупантов, ликвидированных в Украине

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  • 26.03.2025, 13:22
  • 8,384
В России на свалке нашли цинковые гробы с телами оккупантов, ликвидированных в Украине

На мусорку вывезли «груз 200» из 155 бригады морской пехоты.

В Челябинске (РФ) на свалку выбросили гробы с телами военнослужащих, ликвидированных на войне против Украины. Их случайно нашли и сняли на видео местные жители.

Роликом 26 марта поделился Telegram-канал «Сеятель ветра». По его информации, на свалке оказались ликвидированные оккупанты из российской 155 бригады морской пехоты (Восточный военный округ страны-агрессора).

Цинковые гробы якобы по ошибке прислали в Челябинск вместо Новосибирска. И вместо того, чтобы отправить «груз 200» их по адресу, участников «СВО» просто вывезли на мусорку.

«Наглядная иллюстрация реального отношения российских чиновников к ветеранам «СВО». Сколько бы пропаганда не ляпала языком про «время героев» – реалии на этом видео. И дальше будет только хуже. Потому что как только война закончится, все эти «лишние люди» станут им не только не нужны, но и вредны», – подчеркнул автор Telegram-канала.

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