Financial Times: Это конец газовой сверхдержавы 1 26.03.2025, 14:56

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Потеря европейского рынка обойдется «Газпрому» в 15 триллионов рублей в ближайшие 10 лет.

Сделав «Газпром» подручным инструментом для реализации своих геополитических амбиций, Владимир Путин долгое время обеспечивал ему возможность зарабатывать, а его руководителям – обогащаться. Но в итоге газовый шантаж дал обратный эффект. Газовый бизнес «Газпрома» несет катастрофические убытки, вместе с ним денег недобирает и российский бюджет, около 40% которого Путин тратит на войну.

В этом году объем поставок в Европу и Турцию сократится более чем в пять раз по сравнению с 2019 г. и составит 47 млрд кубометров, а к 2034 г. снизится до 34 млрд кубометров, говорится в презентации «Газпрома», с которой ознакомилась Financial Times. Компания стремительными темпами теряет деньги: в этом году денежный поток станет отрицательным (то есть текущие расходы монополии будут превышать денежные поступления), а за период с 2025 по 2034 гг. совокупная «дыра» в бюджете «Газпрома» составит 15 трлн рублей (почти $179 млрд по текущему курсу).

«Вся бизнеса-структура была выстроена в ситуации постоянного роста, – сказал FT человек, близкий к «Газпрому». – Но теперь все изменилось». Компании, известной высоким уровнем коррупции и прилежным исполнением желаний властей – от контроля над СМИ через «Газпром-медиа» и строительства курорта «Алтайское подворье», который считается очередной дачей Путина, до попыток «заморозить Европу» – приходится перестраиваться. Монополия, пишет FT со ссылкой на бывших и нынешних топ-менеджеров энергетической отрасли, лишило операционной независимости «Газпром нефть» – нефтяное подразделение, которое до сих пор работало самостоятельно в рамках группы и было гораздо эффективнее газового бизнеса: доля «Газпром нефти» в совокупной прибыли группы в 2023-2024 гг. превысила 50%. В 2023 г. нефтяная компания получила примерно столько же прибыли (641 млрд руб.), сколько газовый бизнес монополии – убытка (629 млрд руб.). И на следующий год ей пришлось повысить дивиденды с 50% до 75% прибыли, чтобы увеличить выплаты испытывающей трудности материнской компании.

В рамках реструктуризации группы также предполагается закрытие трех департаментов, объединение восьми других, продажа недвижимости, сокращение 1600 сотрудников (почти 40%) в штаб-квартире.

«Это неизбежный, хотя и сильно запоздавший шаг, – говорит Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, в прошлом – директор Центра энергетики Московской школы управления «Сколково». – Таков «Газпром» – бюрократический, иерархический гигант. Неудивительно, что он стал одной из последних госкомпаний, начавших реформы».

В прошлом году чистый убыток газового бизнеса «Газпрома» вырос до 1,08 трлн руб., а запасы валюты на его счетах рухнули более чем в 50 раз до жалких до $13,5 млн, согласно отчету по РСБУ. «Газпром» не заплатил дивиденды по итогам 2021 и 2023 гг. и может снова не заплатить по итогам 2024-го, считают аналитики БКС. Пока они включили в базовый сценарий снижение выплат с официальных 50% скорректированной чистой прибыли до 25%, но указывают на слова министра финансов Антона Силуанова о том, что в текущем году Минфин не закладывал в доходную часть бюджета дивидендные выплаты от «Газпрома».

Расплачиваться за потерю «Газпромом» европейских доходов приходится россиянам. Чтобы компенсировать убытки, монополия и правительство теперь гораздо сильнее индексируют цены на газ. Если в 2010-х гг. они повышались каждый июль до 4%, то в последние годы динамика ускорилась, отмечает БКС: в декабре 2023 г. цены для промышленности проиндексировали на 10% (но это было сопряжено с ростом НПДИ), а вот в середине 2024 г. они выросли на 11,2%, в июле же 2025 г. их планируется поднять еще на 10,3%.

В последние недели появились сообщения, что администрация Дональда Трампа обсуждает с российскими властями возможность возобновления поставок в Европу газа по ветке трубопровода «Северный поток – 2», не поврежденной после взрывов в сентябре 2022 г. Это подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Некоторые чиновники в Германии и Венгрии, а также представители промышленности также обсуждали возможность частичного восстановления импорта, хотя это и встретило резко негативную реакцию в Брюсселе и со стороны восточноевропейских стран, пишет FT. Близкий к «Газпрому» человек сказал газете, что бюджет компании на ближайшие три года не предусматривает поставок по «Северному потоку». «Если он вернется [к работе], это будет бонус», – сказал источник.

«Перспектива возобновления одного из закрытых маршрутов (Северный поток, Северный поток – 2, Ямал – Европа, транзит через Украину) очень туманна», – считают аналитики БКС, полагая, что без существенного потепления в отношениях между Россией и ЕС рост потребления российского газа в Европе маловероятен. Кроме того, в 2026-2027 гг. в США и Катаре в строй будут введены новые мощности для импорта СПГ, отмечают в БКС: «Когда эти страны нарастят предложение, российский газ Европе может уже и не понадобиться».

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