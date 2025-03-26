Бывших бойцов «Азова» приговорили в РФ к огромным срокам 7 26.03.2025, 18:15

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В зал суда мужчин привели в кандалах.

Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам в колонии строгого режима пленных украинцев, которые в разные годы служили в полку «Азов». Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Тройка судей под председательством судьи Вячеслава Корсакова приговорила Ярослава Ждамарова, Александра Мероченца, Никиту Тимонина, Александра Мухина, Олега Тышкула и Артура Грецкого приговорили к 22 годам колонии строгого режима; Александра Ирха и Артема Гребешкова — к 20 годам; Олега Мижгородского к 17 годам; Олега Жаркова — к 13; Анатолия Грицыка — к 19 и Алексея Смыкова — к 23 годам колонии строгого режима. Все они планируют обжаловать приговор.

В зал суда мужчин привели в кандалах. Перед оглашением приговора Олегу Жаркову стало плохо — заболел желудок, ему вызвали скорую помощь.

Одиннадцати фигурантам дела приговоры вынесены заочно, так как они уже вернулись в Украину.

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