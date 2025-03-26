закрыть
26 марта 2025, среда, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывших бойцов «Азова» приговорили в РФ к огромным срокам

7
  • 26.03.2025, 18:15
  • 3,964
Бывших бойцов «Азова» приговорили в РФ к огромным срокам

В зал суда мужчин привели в кандалах.

Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам в колонии строгого режима пленных украинцев, которые в разные годы служили в полку «Азов». Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Тройка судей под председательством судьи Вячеслава Корсакова приговорила Ярослава Ждамарова, Александра Мероченца, Никиту Тимонина, Александра Мухина, Олега Тышкула и Артура Грецкого приговорили к 22 годам колонии строгого режима; Александра Ирха и Артема Гребешкова — к 20 годам; Олега Мижгородского к 17 годам; Олега Жаркова — к 13; Анатолия Грицыка — к 19 и Алексея Смыкова — к 23 годам колонии строгого режима. Все они планируют обжаловать приговор.

В зал суда мужчин привели в кандалах. Перед оглашением приговора Олегу Жаркову стало плохо — заболел желудок, ему вызвали скорую помощь.

Одиннадцати фигурантам дела приговоры вынесены заочно, так как они уже вернулись в Украину.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко