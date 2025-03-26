закрыть
26 марта 2025, среда, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве задержан владелец крупнейшего агрохолдинга России

2
  • 26.03.2025, 19:07
  • 2,100
В Москве задержан владелец крупнейшего агрохолдинга России
Вадим Мошкович

Его состояние оценивалось в $2,3 млрд.

Задержан основатель холдинга «Русагро» и экс-сенатор Вадим Мошкович. В офисах его компании — в Москве и Белгороде — проходят обыски. Самого 57-летнего Мошковича планируют допросить. Об этом пишут Telegram-каналы Baza и Shot. Канал Shot утверждает, что бизнесмену предъявлена статья о мошенничестве в особо крупном размере (159, ч. 4), ему грозит до 10 лет тюрьмы. Одна из причин задержания миллиардера Мошковича — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 млрд рублей. Вместе с Вадимом Мошковичем задержан гендиректор «Русагро» Тимур Липатов.

Мошкович начал карьеру с импорта сахара в 1990-х. В 2004 году он основал компанию «Русагро», которая занимает лидирующие позиции по производству сахара, масла, мяса. Компания Мошковича входит в топ-5 крупнейших землевладельцев в России, ей принадлежит 700 тысяч га земли. Согласно исследованию INFOLine, в 2023 году крупнейшим агрохолдингом был «Русагро», выручка которого составила 277,3 млрд рублей (все данные — без НДС), увеличившись на 15%.

Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области. Его состояние оценивалось в $2,3 млрд. Он находится под санкциями Евросоюза, Великобритании. Владелец «Русагро» безуспешно пытался оспорить санкции и лишение его гражданства Кипра.

В прошлом году на Мошковича жаловались в Госдуме. Минюст просили включить его в список иностранных агентов, писала газета «Известия». Обращение в министерство направили депутаты Анатолий Грешневиков, Михаил Делягин, Елена Драпеко и Олег Нилов. Делягин объяснял, что «олигарх» делал достаточно много заявлений, которые можно трактовать как антироссийские. «Но у него всё хорошо, у него прекрасно, у него большой бизнес, как я понимаю, выведен в офшоры», — пояснил он. Делягин отметил, что если кто-то имеет офшор и управляет российским бизнесом через него, то он зависит от западных спецслужб.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко