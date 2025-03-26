В Москве задержан владелец крупнейшего агрохолдинга России 2 26.03.2025, 19:07

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Вадим Мошкович

Его состояние оценивалось в $2,3 млрд.

Задержан основатель холдинга «Русагро» и экс-сенатор Вадим Мошкович. В офисах его компании — в Москве и Белгороде — проходят обыски. Самого 57-летнего Мошковича планируют допросить. Об этом пишут Telegram-каналы Baza и Shot. Канал Shot утверждает, что бизнесмену предъявлена статья о мошенничестве в особо крупном размере (159, ч. 4), ему грозит до 10 лет тюрьмы. Одна из причин задержания миллиардера Мошковича — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 млрд рублей. Вместе с Вадимом Мошковичем задержан гендиректор «Русагро» Тимур Липатов.

Мошкович начал карьеру с импорта сахара в 1990-х. В 2004 году он основал компанию «Русагро», которая занимает лидирующие позиции по производству сахара, масла, мяса. Компания Мошковича входит в топ-5 крупнейших землевладельцев в России, ей принадлежит 700 тысяч га земли. Согласно исследованию INFOLine, в 2023 году крупнейшим агрохолдингом был «Русагро», выручка которого составила 277,3 млрд рублей (все данные — без НДС), увеличившись на 15%.

Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области. Его состояние оценивалось в $2,3 млрд. Он находится под санкциями Евросоюза, Великобритании. Владелец «Русагро» безуспешно пытался оспорить санкции и лишение его гражданства Кипра.

В прошлом году на Мошковича жаловались в Госдуме. Минюст просили включить его в список иностранных агентов, писала газета «Известия». Обращение в министерство направили депутаты Анатолий Грешневиков, Михаил Делягин, Елена Драпеко и Олег Нилов. Делягин объяснял, что «олигарх» делал достаточно много заявлений, которые можно трактовать как антироссийские. «Но у него всё хорошо, у него прекрасно, у него большой бизнес, как я понимаю, выведен в офшоры», — пояснил он. Делягин отметил, что если кто-то имеет офшор и управляет российским бизнесом через него, то он зависит от западных спецслужб.

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