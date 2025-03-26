Литва продлила запрет на импорт товаров из Беларуси
- 26.03.2025, 21:00
Ограничение будет действовать до 2 мая 2026 года.
Власти Литвы продлили санкции в отношении ряда белорусских и российских товаров.
В среду, 26 марта, комитет Сейма по делам села одобрил дальнейшее ограничение на ввоз в республику сельскохозяйственной продукции из двух государств.
Запрет будет действовать до 2 мая 2026 года.
Мера затрагивает 2,8 тыс. наименований товаров, в том числе молочную продукцию.
Напомним, в 2024 году парламент Литвы принял законопроект о запрете импорта сельхозпродукции и кормов из Беларуси и России. Ограничение вступило в силу с 3 июня.