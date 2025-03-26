«На раздумье дали полчаса» 4 26.03.2025, 21:09

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Юлия Перепеч. Скриншот видео

Учительнице из Полоцка пришлось уволиться из-за блога в соцсети.

Между учительницей английского языка из школы №18 города Полоцка Юлией Перепеч и руководством учреждения возник конфликт. В феврале ей поставили условие удалить из ее тикток-блога весь школьный контент. Тогда, казалось, стороны нашли компромисс: блогерша пообещала изменить формат видео. Но в итоге учительницу все же уволили, пишет «Витебск, я гуляю!»

Сегодня Юлия Перепеч опубликовала ролик, в котором сообщила, что администрация снова потребовала удалить школьный контент или, в случае несогласия с первым требованием, уволиться. На раздумье, по ее словам, дали полчаса.

Юлия приняла решение уволиться, так как не смогла смириться с требованием удалить блог, который ведет уже 5-6 лет.

Она проработала в школе 7 лет. Была классным руководителем, вела школьный инстаграм и пользовалась поддержкой родителей учеников: они звонили и даже приходили в школу, чтобы заступиться за нее.

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