Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи
- 26.03.2025, 22:10
Макрон рассказал, куда пойдут средства.
Франция выделяет для Украины новый пакет военной помощи. Его размер составляет 2 миллиарда евро.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Хотел бы сегодня объявить о новом пакете поддержки Украины в 2 млрд евро. Эта поддержка должна соответствовать первоочередным потребностям Вооруженных сил Украины», - заявил Макрон.
Куда пойдут 2 млрд евро поддержки для Украины:
противотанковые ракеты MILAN;
средства ПВО: ракеты MICA;
ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);
ракеты наземной защиты Mistral;
бронемашины AMX-10RC;
боеприпасы, включая дистанционно управляемые.
Также будет профинансировано производство техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.