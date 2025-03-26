закрыть
26 марта 2025, среда, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи

  • 26.03.2025, 22:10
Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи

Макрон рассказал, куда пойдут средства.

Франция выделяет для Украины новый пакет военной помощи. Его размер составляет 2 миллиарда евро.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Хотел бы сегодня объявить о новом пакете поддержки Украины в 2 млрд евро. Эта поддержка должна соответствовать первоочередным потребностям Вооруженных сил Украины», - заявил Макрон.

Куда пойдут 2 млрд евро поддержки для Украины:

противотанковые ракеты MILAN;

средства ПВО: ракеты MICA;

ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

ракеты наземной защиты Mistral;

бронемашины AMX-10RC;

боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также будет профинансировано производство техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко