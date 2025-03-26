Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи 26.03.2025, 22:10

Макрон рассказал, куда пойдут средства.

Франция выделяет для Украины новый пакет военной помощи. Его размер составляет 2 миллиарда евро.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Хотел бы сегодня объявить о новом пакете поддержки Украины в 2 млрд евро. Эта поддержка должна соответствовать первоочередным потребностям Вооруженных сил Украины», - заявил Макрон.

Куда пойдут 2 млрд евро поддержки для Украины:

противотанковые ракеты MILAN;

средства ПВО: ракеты MICA;

ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

ракеты наземной защиты Mistral;

бронемашины AMX-10RC;

боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также будет профинансировано производство техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.

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