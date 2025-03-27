Кремль срочно перебрасывает подкрепление в Белгородскую область 10 27.03.2025, 9:49

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Опубликованы новые карты боев на территории РФ.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию в двух регионах РФ, где ведутся активные боевые действия. Российские военкоры пишут, что подразделения 34-й мотострелковой бригады и какие-то десантные войска продвинулись в районе Веселовки вдоль границы с Сумщиной.

ВС РФ ведут бои с украинскими силами в районе Гоголевки, КПП «Суджа», в районе Веселовки и Журавки. На этом участке фронта враг представлен подразделениями 40-й бригады морпехов, 22-го и 30-го мотострелковых полков и 83-й десантной бригады.

При этом украинские силы продвинулись вдоль границы с Белгородчиной. Z-военкоры пишут, что армии Путина удалось продвинуться на севере Демидовки.

Однако при этом все еще продолжаются бои как в самой Демидовке, так и Поповке. Один из российских военкоров пишет, что интенсивность боев поутихла из-за погодных условий.

На этом участке фронта против ВСУ воюют 128-я мотострелковая бригада, отряд «Аида» и др. При этом украинский военкор Константин Машовец пишет, что Кремль перебросил на Белгородчину подразделения 3-й мотострелковой дивизии, 85-ю и 88-ю мотострелковые бригады, 6-ю мотострелковую дивизию и бывшие отряды 2-й армии «ЛНР». По словам Машовца, все эти подразделения ранее вели бои в районе Часова Яра, Купянска и Лимана.

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