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В Беларуси сняли запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы

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  • 27.03.2025, 10:11
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В Беларуси сняли запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы

Он был введен в марте 2024 года.

Совет министров до 1 октября продлил запрет на ввоз некоторых товаров из Литвы, а также внес другие корректировки в постановление № 174 от 25 марта, пишет «Зеркало».

В частности, Советом министров дополнен перечень исключений. Ранее запрет не распространялся на товары, ввезенные до начала его действия, а также на товары ввозимые для личного пользования. Кроме того, можно было реализовывать товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные в доход государства иным способом, задержанные таможенными органами и не востребованные в установленные сроки. Теперь же добавлено исключение для транзитных перевозок: через границу с Литвой можно ввозить товары «перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Республики Беларусь».

Кроме того, из перечня товаров, попадающих под запрет, исключена позиция «одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении» (код ТН ВЭД 6309 00000 0).

Напомним, запрет был введен в марте 2024 года и продлен до 1 апреля 2025 года.

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