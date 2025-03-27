В Беларуси сняли запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы 5 27.03.2025, 10:11

2,542

Он был введен в марте 2024 года.

Совет министров до 1 октября продлил запрет на ввоз некоторых товаров из Литвы, а также внес другие корректировки в постановление № 174 от 25 марта, пишет «Зеркало».

В частности, Советом министров дополнен перечень исключений. Ранее запрет не распространялся на товары, ввезенные до начала его действия, а также на товары ввозимые для личного пользования. Кроме того, можно было реализовывать товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные в доход государства иным способом, задержанные таможенными органами и не востребованные в установленные сроки. Теперь же добавлено исключение для транзитных перевозок: через границу с Литвой можно ввозить товары «перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Республики Беларусь».

Кроме того, из перечня товаров, попадающих под запрет, исключена позиция «одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении» (код ТН ВЭД 6309 00000 0).

Напомним, запрет был введен в марте 2024 года и продлен до 1 апреля 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com