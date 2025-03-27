Российский авиазавод провалил выпуск Ту-214 27.03.2025, 11:49

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На предприятии не хватает инженеров.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, входящий в структуру «Ростеха», не сможет выполнить запланированную поставку четырех среднемагистральных самолетов Ту-214 до конца 2025 года. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с производственными планами предприятия.

Согласно полученной информации, в 2025 году завод завершит производство только одного воздушного судна, сборка которого началась еще в 2024 году, и приступит к строительству второго самолета данной модели. Ключевым препятствием для наращивания производства Ту-214 источник называет острую нехватку инженерных специалистов на предприятии.

Представитель «Ростеха» отметил, что в текущем портфеле твердых контрактов на Ту-214 преобладают государственные заказчики и присутствует одна лизинговая компания. По его словам, машин для коммерческого использования пока недостаточно, и это свидетельствует о том, что рынок «только начинает раскачиваться». Представитель корпорации также добавил, что несмотря на обсуждения потребности в российских самолетах, реальных действий со стороны авиакомпаний пока немного.

В конце февраля стало известно, что российские власти могут заморозить проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал», который должен был заменить устаревший кукурузник Ан-2, спроектированный еще в 1947 году. Поставки «современного кукурузника» должны были начаться в 2024 году, но сроки реализации неоднократно смещались.

Осенью 2024 года сообщалось, что Министерство транспорта России ведет переговоры с «дружественными» странами о возможности допуска их авиакомпаний к выполнению внутренних рейсов в РФ. По информации «Интерфакса», эта инициатива была связана с нехваткой самолетов у российских перевозчиков на фоне санкций, запрещающих поставки авиатехники и комплектующих.

Ситуация усугублялась задержками в реализации программы импортозамещения в авиастроении. Первоначальные планы предусматривали выпуск 120 отечественных авиалайнеров к 2026 году с увеличением до 230 единиц ежегодно к 2030 году. Однако на тот момент были произведены лишь два Ту-214 и один Ил-96-300.

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