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На литовско-белорусской границе найдена бронемашина пропавших военных США

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  • 27.03.2025, 12:12
  • 12,390
На литовско-белорусской границе найдена бронемашина пропавших военных США
M88 Hercules
иллюстративное фото milmag.pl

Она находится на пятиметровой глубине.

В Литве продолжают добираться до бронемашины M88 Hercules, на которой передвигались пропавшие американские военные – она находится на дне водоема на 5-метровой глубине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.

В ведомстве отметили, что воду из водоема откачали до уровня, позволяющего начать экскавационные работы. Как следует из сообщения, тяжелая бронемашина провалилась в ил на полную высоту.

«Машину едва заметно, ее точное расположение непонятно. Возможная глубина составляет около 5 метров. Вся последняя информация быстро предоставляется семьям военных», – сообщили в Минобороны Литвы.

Напомним, американские солдаты исчезли во вторник, 25 марта, днем во время учений на полигоне Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

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