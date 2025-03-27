На литовско-белорусской границе найдена бронемашина пропавших военных США

На литовско-белорусской границе найдена бронемашина пропавших военных США6
- 27.03.2025, 12:12
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Она находится на пятиметровой глубине.
В Литве продолжают добираться до бронемашины M88 Hercules, на которой передвигались пропавшие американские военные – она находится на дне водоема на 5-метровой глубине.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.
В ведомстве отметили, что воду из водоема откачали до уровня, позволяющего начать экскавационные работы. Как следует из сообщения, тяжелая бронемашина провалилась в ил на полную высоту.
«Машину едва заметно, ее точное расположение непонятно. Возможная глубина составляет около 5 метров. Вся последняя информация быстро предоставляется семьям военных», – сообщили в Минобороны Литвы.
Напомним, американские солдаты исчезли во вторник, 25 марта, днем во время учений на полигоне Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.
The water level at the incident site in Pabradė has been pumped down enough to begin excavation work. Vehicle is barely detectable, its position remains unclear. Possible depth is around 5 meters. All the latest information is being promptly provided to the soldiers' families. pic.twitter.com/p8QWNbwQAv— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) March 27, 2025