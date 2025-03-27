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Одну из ключевых отраслей России ждет волна банкротств

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  • 27.03.2025, 12:32
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Одну из ключевых отраслей России ждет волна банкротств

В предбанкротном состоянии находятся 27 угольных предприятий.

Угольную промышленность России — одну из крупнейших сырьевых отраслей страны — может накрыть волна банкротств на фоне западных санкций и проблем с экспортом в Азию. В предбанкротном состоянии находятся 27 угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн тонн в год. Еще у 62 предприятий, совокупно добывающих 126 млн тонн в год, по итогам прошлого года был зафиксирован убыток «выше среднеотраслевого». Это следует из оценок Минэнерго, с которыми ознакомились «Ведомости». В 2024 году добыча угля в стране составила 438,6 млн тонн (-0,2% к 2023-му), таким образом на грани банкротства находятся предприятия, обеспечивающие около 9% добычи, а в зоне риска — еще 29%.

Как отмечают в Минэнерго, в 2024 году доля убыточных угольных компаний составила 50%, а общая выручка упала на 19% к показателю 2023-го — до 1,8 трлн руб. В общей сложности угольные предприятия получили убыток до налогообложения в 129 млрд руб. против прибыли в 357 млрд годом ранее. В связи с этим особо сложная ситуация складывается в Кемеровской области (Кузбассе) — основном угледобывающем регионе страны, а также в Хакасии. В Кузбассе доля убыточных угольных компаний в прошлом году достигла 57,3% против 34,8% годом ранее, в Хакасии — 50% (в 2023-м их не было). В Кузбассе доходы угольных компаний в 2024 году снизились втрое — до 84,9 млрд руб., в Хакасии в 12 раз — до 1,4 млрд. По словам источника «Ведомостей» в одной из крупных угольных компаний, в этих двух регионах многие предприятия снижают производственные планы и «консервируют отдельные участки производства».

В рамках антикризисной программы для угольной промышленности Минэнерго предлагает принять меры по улучшению экономики поставок за рубеж. В частности, установить мораторий на повышение тарифов РЖД до конца 2025 года, отменить 10-процентную индексацию тарифа за порожний пробег вагонов, а также предоставить скидку в 12,8% при перевозках на запад и субсидирование этого направления. Поддержка экспорта угля в западном направлении, по оценкам Минэнерго, потребует из бюджета 34,9 млрд руб., из которых 25,4 млрд пойдут на перевозки в порты северо-запада, а 9,5 млрд — в порты юга. При этом потери федерального и регионального бюджетов от сокращения добычи угля могут превысить субсидию на поддержку экспорта более чем вдвое и составить почти 87 млрд руб., отметили в министерстве.

Помимо этого, Минэнерго предлагает для стабилизации ситуации в отрасли предоставлять льготные займы компаниям и отсрочку по уплате налогов, кредитов и взносов в Фонд социального страхования. Общий объем поддержки в 2025 году оценивается в 178 млрд руб. При отсутствии помощи со стороны государства добыча угля в стране в текущем году может упасть на 9% год к году — до 399,6 млн тонн, а экспорт снизится на 15% — до 166,5 млн тонн, предупреждают в Минэнерго.

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