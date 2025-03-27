В МУС переданы доказательства преступлений Лукашенко против человечности 1 27.03.2025, 13:52

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Их передали белорусские правозащитники.

Доказательства возможных преступлений против человечности, совершенных представителями белорусских властей, представили 20 марта в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) шесть белорусских и международных правозащитных организаций, сообщает центр «Весна».

Документы подготовили Центр глобальной справедливости и прав человека М.А.R.А., Международная федерация прав человека (FIDH), Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, Белорусский Хельсинкский комитет, «Весна» и Human Constanta.

В совместном заявлении, распространенном 27 марта, правозащитники отметили, что в соответствии со статьей 15 Римского статута МУС направили информацию, в которой «содержатся доказательства потенциальных преступлений против человечности, совершенных представителями белорусских властей с мая 2020 года, с учетом начатого офисом прокурора МУС предварительного рассмотрения белорусской ситуации после ее передачи правительством Литвы 30 сентября 2024 года». Информация «включает в себя доказательства депортации и преследований, совершенных в отношении части гражданского населения Беларуси, включая граждан страны, проживающих за рубежом».

В частности, отмечают правозащитники, «направленная информация демонстрирует, что представители белорусских властей создали атмосферу страха, террора и преследования, чтобы «зачистить» население от «нелояльных» лиц, вынудив до 6,4% белорусского населения по состоянию на 2020 год покинуть страну». Кроме того, они «продолжают преследовать белорусов, вынужденных находиться в изгнании, и тех, кто проживает за границей, посредством систематических судебных преследований, включая заочные судебные процессы, а также запугивания и угроз в адрес тех, кто находится в изгнании, и их родственников, оставшихся в Беларуси, публично распространяемого языка ненависти, необоснованных обысков и конфискации имущества». В информации также говорится о «тотальном лишении белорусов в изгнании доступа к государственным процедурам, включая возможность получения идентифицирующих личность документов, что де-факто приводит к безгражданству».

Представленная правозащитниками в офис прокурора МУС информация основана на «интервью со свидетелями и жертвами предполагаемых преступлений, дополненными обширным анализом общедоступных источников, включая публичные заявления белорусских высокопоставленных чиновников, доказывающих, что предполагаемые преступления были совершены в рамках широкомасштабной и систематической атаки, направленной против той части гражданского населения Беларуси, которую власти считают «нелояльной». Они также свидетельствуют о том, что белорусские власти проводят государственную политику по запугиванию и наказанию тех, кого считают «нелояльными», в рамках кампании, которую «официальные лица неоднократно называли «зачисткой общества».

Отмечается, что, хотя Беларусь не является участником Римского статута МУС, в направленной правозащитниками информации представлен правовой анализ, демонстрирующий, что упомянутый суд может осуществлять свою юрисдикцию, «поскольку по крайней мере один из элементов этих предполагаемых преступлений был совершен на территории стран, являющихся государствами — участниками Римского статута».

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