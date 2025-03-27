В Египте затонул батискаф с 45 россиянами на борту
- 27.03.2025, 14:18
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Есть погибшие и раненые.
Утром 27 марта в Египте, у побережья Хургады, произошел трагический инцидент: затонул экскурсионный батискаф, на борту которого находились 45 российских туристов, включая детей, а также члены экипажа.
По последней информации, погибли как минимум четыре человека, девять получили ранения, пишет Mash.
Экскурсия проходила под водой в рамках обычной программы, организованной по путевкам турфирмы «Библио Глобус».
Трагедия случилась примерно в километре от берега.
Большинство пассажиров удалось спасти, их доставили в местные больницы.
На пирсе гостиницы «Синдбад» работают дипломаты Генконсульства России, оказывающие необходимую помощь.
Причины происшествия выясняются. Согласно первоначальной версии, инцидент мог произойти из-за технической неисправности или нарушений в правилах эксплуатации батискафа. Власти Египта начали расследование.