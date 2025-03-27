Появились подробности крушения батискафа с россиянами в Египте
- 27.03.2025, 15:47
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Батискаф наполнился водой, перевернулся и пошел ко дну.
В батискаф «Синдбад» с российскими туристами, отдыхающими в Хургаде, при крушении хлынула вода, он перевернулся и пошел ко дну, сообщил Telegram-канал SHOT. Пилоты смогли открыть два единственных выхода. На борту началась давка, люди в панике пытались спастись.
Батискаф затонул на глубине около 20 метров, где давление составляет примерно 200 кПа. Это значительно усложняет ориентировку и принятие решений, особенно если человек находится в панике.
Первыми на помощь тонущим пришли катера, находившиеся неподалеку. Гиды и другие туристы помогали вытащить напуганных и дезориентированных людей из воды, всего на сушу было доставлено 29 человек. К этому моменту на пляж прибыли более 20 скорых. По предварительным данным, шесть человек погибли, минимум девять пострадали.
На борту «Синдбада» было 45 россиян, в том числе дети. Консульство в Хургаде сообщало, что судьба нескольких туристов выясняется. Пострадавших доставили в больницы Хургады, информации об их состоянии нет.
«Синдбад» мог налететь на коралловый риф. Один из пилотов судна мог не справиться с управлением. Батискаф перевернулся, и произошла разгерметизация. Туристы должны были погрузиться на глубину 22 метра.