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Bild: Выживших после операции «Труба» российских военных не знают, чем лечить

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  • 27.03.2025, 15:58
  • 5,968
Bild: Выживших после операции «Труба» российских военных не знают, чем лечить

У них состояние, как при тяжелой форме COVID.

Для российских военных, которые выжили после так называемой операции «Труба» в Курской области РФ, маневр обернулся большими проблемами со здоровьем.

Об этом в четверг, 27 марта пишет Bild указывая, что военная операция РФ на Курщине обернулась трагическими последствиями для тех, кто в ней участвовал. У выживших вояк диагностированы серьезные проблемы с легкими.

«Это состояние, как при тяжелой форме COVID. Мы не знаем, как их лечить», — цитирует издание одного из врачей.

Основная версия — тяжелое отравление метаном. Фактически, российские военные, пытавшиеся выйти в тыл ВСУ В Курской области, оказались в газовой ловушке.

Тем временем, подчеркивает Bild, Силы обороны Украины добились тактического успеха в соседней Белгородской области РФ, взяв под контроль село Демидовка, что в Краснояружском городском округе.

В начале марта российская армия совершила попытку забросить группу солдат в тыл ВСУ в Курской области РФ по трубе не эксплуатируемого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

О точных потерях россиян не сообщалось, но в Генштабе ВСУ указывали, что в Судже российские спецназовцы, которые переместились по газопроводу, несут большие потери.

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