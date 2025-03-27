Латвия ужесточает правила въезда для белорусов 27.03.2025, 16:19

Нужно будет предоставить данные о себе за 48 часов до поездки.

Латвия ужесточает правила въезда для граждан третьих стран, в том числе для белорусов, об этом со ссылкой на решение Комиссии Сейма по обороне пишет Delfi.

За 48 часов до предполагаемой поездки белорусам, у которых нет латвийского вида на жительство или визы, нужно будет сообщить цель поездки, предполагаемый срок пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактную информацию.

Также потребуется информация о сфере занятости и о том, не претендовал ли въезжающий в страну человек на выборную должность, не имеет ли сейчас или в прошлом статуса госслужащего. Нужно будет предоставлять информацию о службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, МВД, юридических или иностранных (включая дипломатические) ведомствах.

Эти поправки в законодательство Латвии должны вступить в силу с сентября 2025 года. За невыполнение этих условий путешественнику будет грозить штраф до 2000 евро.

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