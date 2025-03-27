Мировые автогиганты отреагировали на автомобильные пошлины Трампа 1 27.03.2025, 17:09

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Цена на авто в США могут взлететь.

Объявление США о введении 25%-ной пошлины на импорт автомобилей вызвало резонанс в мире, поскольку мировые поставщики авто предупредили о немедленном повышении цен, а дилеры выразили опасения по поводу потери рабочих мест.

Как говорится в материале Reuters, автомобильная промышленность Европы призвала к трансатлантическому соглашению, чтобы предотвратить введение пошлин, которые ударили по акциям и стали испытанием для и без того напряженных отношений с союзниками.

«Новые пошлины могут добавить тысячи долларов к стоимости среднего транспортного средства в США, что противоречит обещаниям Трампа бороться с потребительской инфляцией и еще больше снизит спрос в то время, когда сектор и так с трудом справляется с переходом на электромобили», — говорится в материале.

Немецкая BLG Group, поставщик портовой логистики для одного из самых загруженных в мире автомобильных терминалов в Бремерхафене, заявила, что планирует сократить трафик на 15% в результате пошлин, которые вступят в силу для автомобилей с 3 апреля и для автозапчастей с 3 мая.

В Испании, второй по величине стране-производителе автомобилей в Европейском союзе, ассоциация автодилеров Faconauto заявила, что падение спроса на автомобили и запчасти испанского производства может повлиять на занятость и будущие инвестиции в регионе.

Французский поставщик автозапчастей Valeo заявил, что у него не будет иного выбора, кроме как поднять цены, в то время как BMW, также являющийся крупным экспортером автомобилей из США в Европу, заявил, что торговый конфликт между двумя экономическими регионами не принесет никакой выгоды.

«Поэтому обе стороны должны оперативно найти трансатлантическое соглашение, которое создаст рост и предотвратит спираль изоляции и торговых барьеров», — говорится в заявлении.

Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Continental потеряли 5,5 млрд евро (5,93 млрд долларов) совокупной рыночной стоимости 27 марта 2025 года, что подчеркивает обеспокоенность инвесторов перспективой увеличения расходов и сложности.

«Хотя тарифы ожидались, мы по-прежнему ожидаем явно негативной реакции: консенсус снизится, прогнозы будут урезаны, эффективность снизится», — сказал аналитик Даниэль Шварц из Stifel Research.

Теперь автопроизводители должны решить, локализовать ли больше производства в США, поглотить расходы на тарифы или переложить их на потребителей.

Такие компании, как Volvo Cars, Volkswagen’s Audi, Mercedes-Benz и Hyundai, уже заявили, что перенесут часть производства в регион в этом году.

Но некоторые генеральные директора в частном порядке выразили нежелание принимать долгосрочные бизнес-решения, основанные на том, что может быть краткосрочной политикой.

«Эта политика уже сделала рынки акций и долга крайне нервными, и мы знаем, что президент считает индекс Dow Jones ключевым барометром своего успеха», — заявили аналитики Bernstein Research в своей заметке.

«Трудно судить о продолжительности такой политики, похожей на бензопилу, если она вызывает спад рынка, который, по-видимому, не является временным», — добавили они.

Корзина европейских акций автомобилей и автозапчастей упала на 2,4% до самого низкого уровня с начала января в 12:52 по Гринвичу, восстановив некоторые позиции после падения на 3,4% ранее.

Stellantis упала на 4,6%, увеличив свои годовые потери до 14%. Немецкая Porsche, упала на 4,5%, доведя свои потери в этом году до 18%. Материнская компания JLR Tata Motors, Sona Comstar, крупнейший поставщик Tesla, завершила индийские торги снижением почти на 6%.

По данным исследовательской компании GlobalData, почти половина всех проданных в США в прошлом году автомобилей были импортными, причем автомобили часто пересекали границу между Канадой, Мексикой и США несколько раз в процессе производства.

К середине апреля поставщик автомобильных услуг Cox Automotive ожидает сбоев в «практически всем» североамериканском производстве автомобилей, что приведет к сокращению выпуска на 20 000 автомобилей в день, что составляет около 30% производства.

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