Популярная замороженная овощная смесь попала под запрет продаж в Беларуси 27.03.2025, 18:39

В ней нашли кишечную палочку.

Популярная замороженная овощная смесь из РФ попала под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что под запретом оказалась замороженная овощная смесь из пяти зеленых овощей Detox от бренда «Мираторг». Ее производителем выступает российская компания «Трио-Инвест», находящаяся в подмосковном Домодедово.

В Госстандарте отметили, что в указанной смеси при проверке было обнаружено недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (речь идет про колиформы) в 0,1 грамме. Указанный товар запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 апреля 2025 года.

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