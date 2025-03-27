Популярная замороженная овощная смесь попала под запрет продаж в Беларуси
- 27.03.2025, 18:39
В ней нашли кишечную палочку.
Популярная замороженная овощная смесь из РФ попала под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.
В сообщении сказано, что под запретом оказалась замороженная овощная смесь из пяти зеленых овощей Detox от бренда «Мираторг». Ее производителем выступает российская компания «Трио-Инвест», находящаяся в подмосковном Домодедово.
В Госстандарте отметили, что в указанной смеси при проверке было обнаружено недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (речь идет про колиформы) в 0,1 грамме. Указанный товар запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 апреля 2025 года.