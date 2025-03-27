закрыть
27 марта 2025, четверг, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Популярная замороженная овощная смесь попала под запрет продаж в Беларуси

  • 27.03.2025, 18:39
Популярная замороженная овощная смесь попала под запрет продаж в Беларуси

В ней нашли кишечную палочку.

Популярная замороженная овощная смесь из РФ попала под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что под запретом оказалась замороженная овощная смесь из пяти зеленых овощей Detox от бренда «Мираторг». Ее производителем выступает российская компания «Трио-Инвест», находящаяся в подмосковном Домодедово.

В Госстандарте отметили, что в указанной смеси при проверке было обнаружено недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (речь идет про колиформы) в 0,1 грамме. Указанный товар запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 апреля 2025 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов