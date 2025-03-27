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Цена на золото обновила исторический максимум

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  • 27.03.2025, 19:05
Цена на золото обновила исторический максимум

Превысила $3100 за унцию.

Стоимость золота вновь побила исторический рекорд. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 17:49 по Минску подорожали на 1,57%, до $3100,4 за унцию. Отметку $3100 биржевая цена унции золота превысила впервые в истории.

Биржевые цены на золото растут благодаря увеличению спроса на защитные активы на фоне неопределенности в отношении введения пошлин в США и усиления торговых войн. Золото, которое традиционно считается защитой от неопределенности и инфляции, в этом году подорожало более чем на 15%.

«Именно функция золота как тихой гавани обеспечивает поддержку [ценам], и одной из причин этого является тарифная политика США», — рассказал аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.

Так, президент США Дональд Трамп вечером 26 марта объявил, что с 2 апреля в стране начнут действовать пошлины в 25% на импорт автомобилей. В администрации Трампа ожидают, что эти меры будут приносить США $100 млрд дохода в год.

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