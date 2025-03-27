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В Беларуси подорожает зарядка электромобилей

  • 27.03.2025, 20:30
В Беларуси подорожает зарядка электромобилей

С 1 апреля.

Сеть электрозарядных станций Malanka объявила о повышении тарифов в Беларуси с 1 апреля.

Стоимость услуги за 1 кВт·ч с 1 апреля 2025 года составит:

медленная зарядка: 0,46 рубля за кВт·ч (+7%);

быстрая зарядка: 0,61 рубля за кВт·ч (+8,9%);

резервирование коннектора (15 минут): 2,10 рубля (+5%);

В компании объяснили подорожание тем, что с 1 января 2025 года стоимость электроэнергии увеличилась на 11,9% — до 0,2412 рубля за 1 кВт·ч.

Также в пресс-службе рассказали о том, что на ЭЗС появится новая услуга.

«На быстрых станциях вводится плата за использование коннектора после завершения зарядки — 0,30 руб/мин. Для отключения от станции дается бесплатный период в 20 минут. Это поможет оптимизировать доступность станций для всех», — говорится в сообщении.

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