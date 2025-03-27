В Беларуси подорожает зарядка электромобилей
- 27.03.2025, 20:30
С 1 апреля.
Сеть электрозарядных станций Malanka объявила о повышении тарифов в Беларуси с 1 апреля.
Стоимость услуги за 1 кВт·ч с 1 апреля 2025 года составит:
медленная зарядка: 0,46 рубля за кВт·ч (+7%);
быстрая зарядка: 0,61 рубля за кВт·ч (+8,9%);
резервирование коннектора (15 минут): 2,10 рубля (+5%);
В компании объяснили подорожание тем, что с 1 января 2025 года стоимость электроэнергии увеличилась на 11,9% — до 0,2412 рубля за 1 кВт·ч.
Также в пресс-службе рассказали о том, что на ЭЗС появится новая услуга.
«На быстрых станциях вводится плата за использование коннектора после завершения зарядки — 0,30 руб/мин. Для отключения от станции дается бесплатный период в 20 минут. Это поможет оптимизировать доступность станций для всех», — говорится в сообщении.