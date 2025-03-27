Правительственные войска захватили столицу Судана 27.03.2025, 22:32

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Под их контроль перешли аэропорт, президентский дворец и ключевые военные базы.

Правительственные войска Судана во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом за последние две недели получили контроль над столицей страны, Хартумом, захватили аэропорт, президентский дворец, Центральный банк и ключевые военные базы, передает Aljazeera. «Все кончено. Столица Хартум теперь свободна. Нам удалось освободить Хартум», сказал Фаттах аль-Бурхан.

На этой неделе произошел перелом, и военизированные формирования RSF были вытеснены из Хартума и отступили из ключевого оплота обороны — международного аэропорта города. С самого начала войны бойцы RSF размещались на его территории, расположенной к востоку от центрального правительственного и делового района столицы.

Захват района вокруг аэропорта стал ключевым событием в двухлетнем конфликте. Военные силы правительства «окружили стратегический район Джебель-Авлия» к югу от центральной части Хартума, последний крупный оплот RSF в этом районе, сообщил агентству AFP военный источник. Силы RSF отходят из столицы по мостам в соседний город Омдурман.

Лидер суданских повстанцев RSF Мохамед «Хемедти» Дагало в последние недели потерпел несколько поражений на поле боя. RSF и союзные им боевики усилили нападения на мирных жителей Хартума, появились сообщения о сексуальном насилии и внесудебных казнях. В этом месяце лидер ополчения Хемедти, находящийся под санкциями США, объявил о создании параллельного правительства в Кении.

С декабря 2023 года новое правительство Судана получило поддержку от Ирана и затем от перешедшей на его сторону России. Тегеран поставляет беспилотники, оружие и боеприпасы, а Россия — топливо, оружие и компоненты для реактивных самолётов. «Судан пользуется поддержкой Ирана и России», — заявил высокопоставленный представитель суданского племени Беджа, ополчение которого поддерживает правительственные силы.

Взамен Иран и Россия добиваются создания военно-морской базы в Порт-Судане. В феврале 2025 года министр иностранных дел Судана объявил, что договорённость о базе достигнута после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщал РБК. «Армия [Судана] отчаянно нуждается в оружии, боеприпасах и запчастях для своих боевых самолетов российского производства. Предложить России военно-морскую базу взамен — это лучший вариант», — ранее оценивал переговоры суданский аналитик Осман Аль Миргани.

Соглашение о строительстве базы заключается на 25 лет, с возможностью продления еще на 10. Оно предусматривает право российских военных ввозить и вывозить через Порт-Судан и морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое «необходимо для выполнения задач военными кораблями ВМФ России».

Россия занимается в Судане добычей золота на приисках, которые охраняют частные военные компании. Это в том числе выходцы из ЧВК Вагнера, начавшей военную экспансию в Судан и соседнюю ЦАР еще в 2017 году.

За почти два года война унесла жизни десятков тысяч людей, лишила крова более 12

миллионов человек и привела к крупнейшему в мире голоду и потоку беженцев. Амгад Фарейд Эльтайеб из Центра исследований и развития «Фикра» в Каире заявил телеканалу Al Jazeera, что продвижение правительственной армии не означает, что конфликт окончен. «RSF отступают в сторону Западного Судана, в сторону Дарфура, где они удерживают значительную часть территории, и война продолжается, особенно в свете постоянной поддержки Объединенных Арабских Эмиратов, которые продолжают поставлять оружие и оказывать поддержку RSF», — сказал он.

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