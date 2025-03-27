Бойцы «Азова» взяли в плен 20 российских оккупантов 1 27.03.2025, 23:12

Украинские бойцы провели спецоперацию на Торецком направлении.

Украинские бойцы взяли в плен 20 российских военных во время спецоперации на Торецком направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал 12-й бригады «азовцев».

Как рассказали в бригаде, большая часть российских военных не выжила, и «до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов». А вот 20 оккупантов попали в плен.

«Добровольно сложить оружие — это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников. В любом другом случае, бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении», - подписано видео с пленными россиянами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com