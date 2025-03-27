Бойцы «Азова» взяли в плен 20 российских оккупантов

Бойцы «Азова» взяли в плен 20 российских оккупантов1
- 27.03.2025, 23:12
Украинские бойцы провели спецоперацию на Торецком направлении.
Украинские бойцы взяли в плен 20 российских военных во время спецоперации на Торецком направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал 12-й бригады «азовцев».
Как рассказали в бригаде, большая часть российских военных не выжила, и «до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов». А вот 20 оккупантов попали в плен.
«Добровольно сложить оружие — это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников. В любом другом случае, бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении», - подписано видео с пленными россиянами.