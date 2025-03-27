Армения уходит от «русского мира»
- Эль Мюрид
- 27.03.2025, 23:25
Парламент страны проголосовал за вступление в ЕС.
Парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС.
Армению при этом в ЕС официально никто не приглашал, но здесь важен сам факт того, что Армения намерена уходить от «русского мира». Это означает, что она сделала шаг к выходу из ЕАЭС, при этом стремление к выходу из ОДКБ было высказано ранее.
Проблема здесь не в Армении, а в том, что все интеграционные проекты России выглядят не слишком привлекательными сами по себе, но главное — проводимая Кремлем политика вынуждает делать выбор — бежать прямо сейчас от него или бежать, но подготовившись.
Это проблема самих интеграционных проектов и проблема политики России, и уже только потом — враждебные действия властей тех стран, которые хотят покинуть «орбиту влияния» России.
Вообще, идея «русского мира» в его текущем прочтении выглядит весьма непрезентабельно: он приходит на танках и удерживается только силой. Ничего другого он предложить не может. Это и есть базовая проблема всех российских проектов, так что менять нужно подходы, а не руководство становящихся враждебными соседних стран.
Эль Мюрид, Telegram