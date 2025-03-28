Друг Лукашенко Додик объявлен в розыск Интерполом 28.03.2025, 0:59

Милорад Додик

Лидер боснийских сербов обвиняется в посягательстве на конституционный строй Боснии и Герцеговины.

Представительство Интерпола в Сараеве издало ордер на арест президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Додик, который выступает за отделение Республики Сербской, обвиняется по статье уголовного кодекса «Посягательство на конституционный строй Боснии и Герцеговины». Об этом сообщает агентство Reuters.

Игнорируя внутренний ордер на арест и вызов на допрос, в начале этой недели Додик пересек границу с соседней Сербией, а затем отправился в Израиль для участия в конференции в Иерусалиме.

В феврале суд в Сараеве заочно приговорил Додика к одному году тюрьмы и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. Додик был признан виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего.

Уголовное преследование Милорада Додика началось после того, как в 2023 году он подписал закон, согласно которому приговоры Конституционного суда Боснии и решения высокого представителя не будут применяться в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Додик не признал вину и после вынесения приговора содействовал принятию законов, запрещающих федеральной полиции и представителям судебной системы Боснии входить на территорию Республики Сербской — позже эти законы были отменены Конституционным судом Боснии и Герцеговины.

Вынесенный Додику приговор спровоцировал самый серьезную напряженность в Боснии и Герцеговине со времен войны 1990-х годов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com