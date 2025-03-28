Уроженка Беларуси стала победительницей премии World Press Photo 2025
- 28.03.2025, 9:29
Татьяна Чипсанова показала жизнь племени нгаи таху.
Татьяна Чипсанова получила премию World Press Photo 2025 в категории «долгосрочный проект» из Юго-Восточной Азии и Океании. В нем Татьяна рассказывает о племени нгаи таху, которое живет в заповеднике Уревера в Новой Зеландии.
Татьяна Чипсанова – фотограф-документалист. Она живет в Новой Зеландии. Татьяна родилась в Беларуси, она является потомком народа коми, живущего на cеверо-западе Урала.