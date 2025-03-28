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Уроженка Беларуси стала победительницей премии World Press Photo 2025

  • 28.03.2025, 9:29
Уроженка Беларуси стала победительницей премии World Press Photo 2025

Татьяна Чипсанова показала жизнь племени нгаи таху.

Татьяна Чипсанова получила премию World Press Photo 2025 в категории «долгосрочный проект» из Юго-Восточной Азии и Океании. В нем Татьяна рассказывает о племени нгаи таху, которое живет в заповеднике Уревера в Новой Зеландии.

Татьяна Чипсанова – фотограф-документалист. Она живет в Новой Зеландии. Татьяна родилась в Беларуси, она является потомком народа коми, живущего на cеверо-западе Урала.

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