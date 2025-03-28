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Украинские дроны снова атаковали Энгельс

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  • 28.03.2025, 9:33
  • 3,686
Украинские дроны снова атаковали Энгельс

Более 30 взрывов.

В ночь на пятницу, 28 марта, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на город Энгельс, где расположена важная авиабаза РФ.

Обновлено в 05:36. Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, в Саратове и Энгельсе раздалось уже более 30 взрывов.

По информации российского Telegram-канала Mash, местные жители утверждают, что взрывы из-за работы ПВО в Энгельсе начались в 04:00 по местному времени.

Telegram-канал Shot утверждает, что беспилотники летели в сторону местного НПЗ.

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