Белорусские компании покидают Южную Америку 4 28.03.2025, 10:30

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Планам режима по экономической экспансии на этот континент не суждено сбыться.

Как узнал planbmedia.io, в конце марта на годовом собрании акционеры компании «ВиаСЕТрейд» примут решение о ликвидации филиала в столице Эквадора – Кито. «ВиаСЕТрейд» — это теперь так называется некогда флагман белорусской экспансии в Южной Америке, компания «Белзарубежстрой». А ее филиал в Кито – одно из последних печальных напоминаний о том, как эта экспансия закончилась.

Как начиналась белорусская конкиста

В начале было более чем бодро.

В середине 2000-х Александр Лукашенко нашел-таки в Южной Америке соратника по духу. Венесуэльского диктатора Уго Чавеса. И заодно – новый источник важнейшего ресурса для белорусской экономики, нефти. В 2010-2012 годах именно Уго Чавес подставил Лукашенко плечо, когда тот попытался выбить у России беспошлинную нефть для белорусских НПЗ. За этот период Беларусь получила свыше 9 млн тонн венесуэльской нефти на сумму 8,5 млрд долларов. От возвращения на поклон в Кремль эти объемы Лукашенко, однако, не спасли. А вот народ Венесуэлы недосчитался от этой авантюры порядка 1,5 млрд долларов. Как выяснили международные расследователи, в Минске эту сумму решили считать «не как белорусский долг, а как помощь Боливарианской Республики Венесуэла».

Появление союзника в Южной Америке, по крайней мере, на первых порах, открывало еще и довольно емкий рынок сбыта белорусских услуг и товаров. Процесс наполнения этого рынка власти Беларуси доверили специалисту по «горячим точкам» — бизнесмену Виктору Шевцову. До этого он имел опыт работы с Ираком времен Саддама Хусейна и с Ливией Муаммара Каддафи. В 2007 году Шевцовым создал инструмент экспансии — компания «Белзарубежстрой». Часть акций в ней получили государственные стройтресты – брестский №8 и «Гомельпромстрой».

«Белзарубежстрой» стал головным исполнителем белорусско-венесуэльских программ индустриализации Венесуэлы и строительства в ней социального жилья.

В конце 2000-х- начале 2010-х компания построила и передала под управление венесуэльским управленцам кирпичный завод, производства по сборке минских тракторов, грузовых автомобилей и дорожно-строительной техники «Амкодор». В частности, возвели жилые комплексы для военнослужащих, чиновников и социально обездоленных слоев в различных городах.

Расширяя экспансию, тогда же «Белзарубежстрой» вышла на рынок Эквадора. Компания получила субподряд на сумму 34 млн долларов на сооружение 759-километровой линии электропередач от строившейся китайцами ГЭС CocaCodo Sinclair. Был открыт филиал в Кито. На пике в нем трудилось около 150 человек. В том числе 30 граждан Беларуси. Планировалось, как и в Венесуэле, внести вклад в индустриализацию Эквадора – построить моторный и автомобильный заводы.

И как она закончилась

Но перспективные проекты «Белзарубежстроя» в Эквадоре прекратили обсуждаться, когда госзаказчик перестал платить по текущему. В 2016 году дошло до штурмов офиса вице-премьера Эквадора сотрудниками филиала белорусской компании. Однако как разрешилась история, где фигурировал долг около 20 млн долларов, не сообщалось.

Со второй половины 2010-х начались проблемы с индустриализацией и жилищной программой и в Венесуэле. Смерть Уго Чавеса в 2013-м, внутренние политические перипетии и экономический кризис, из которого Венесуэла не вышла до сих пор, привели к тому, что белорусам перестали платить во время. А потом вообще. Возникли вопросы и по долгу за нефть. В ответ на настойчивые просьбы Венесуэлы вернуть долг акциями «Нафтана», Минского автомобильного завода и Белорусского металлургического завода Каракасу ушло не встретившее там поддержки предложение отдать его белорусскими товарами.

В итоге производства автомобилей и тракторов из белорусских комплектующих в Венесуэле давно остановлены. Не помог их перезапуску визит в прошлом году бывшего премьера Романа Головченко.

Программа по жилью выполнена только примерно на 40%.

Последнее сообщение о вводе жилья в Каракасе, построенного белорусами, датировано летом 2022 года. «Беларусь и Венесуэла после некоторой паузы, связанной с введением Западом санкций против обеих стран, возобновили реализацию совместных проектов в сфере жилищного строительства», — говорилось в нем.

И это мероприятие, которое почтил вниманием новый венесуэльский президент Николас Мадуро, прошло уже без «Белзарубежстроя». Двумя месяцами ранее эта компаниябыла переименована в «ВиаСЕТрейд». И переформатирована из строительной организации в чисто проектировочную. Из более 1 тыс. человек, работавших когда-то в «Белзарубежстрое», в ее преемнике «ВиаСЕТрейд» в настоящее время осталось около 50 проектировщиков. Которым филиал в Кито ни к чему.

Они уходят

В Кито, кстати, находится офис другой компании с белорусским капиталом — «Сервис Ойл Эквадор ЭквасервойлС.А.». Она создавалась с участием «Белоруснефти» и с 2015 года добывает нефть на одном из местных месторождений. Небольшом по залежам, которое выбрано почти наполовину. Из когда-то работавших в штате «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.» 30 белорусов, к 2025 году осталось два.

От БелАЗа в Чили остались только адвокаты. Крупнейший в мире производитель меди CODELCO по-прежнему пытается добиться возмещения 74 млн долларов ущерба от консорциума Consorcio Belaz Movitec (CBM), участником которого было белорусское предприятие. В 2023 году CODELCO обвинила CBM в задержке работ на одной из шахт и расторгла контракт. Завершить их поручено конкурентам белорусов — Tepsac, Bailac, Komatsu и Detroit.

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