Российские командиры избивают подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия

Российские командиры избивают подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия4
- 28.03.2025, 11:17
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Видеофакт.
В сети опубликована видеозапись, на которой российские офицеры из роты «Шторм V» 394-го мотострелкового полка армии РФ избивают подчиненного и пытаются выгнать его из укрытия на позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант наотрез отказывается выполнять приказ, ведь позиция находится под постоянным прицельным огнем украинского танка и артиллеристов.
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