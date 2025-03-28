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Российские командиры избивают подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия

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  • 28.03.2025, 11:17
  • 1,850
Российские командиры избивают подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой российские офицеры из роты «Шторм V» 394-го мотострелкового полка армии РФ избивают подчиненного и пытаются выгнать его из укрытия на позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант наотрез отказывается выполнять приказ, ведь позиция находится под постоянным прицельным огнем украинского танка и артиллеристов.

Внимание! Ненормативная лексика!

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