Российские командиры избивают подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия 4 28.03.2025, 11:17

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Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой российские офицеры из роты «Шторм V» 394-го мотострелкового полка армии РФ избивают подчиненного и пытаются выгнать его из укрытия на позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант наотрез отказывается выполнять приказ, ведь позиция находится под постоянным прицельным огнем украинского танка и артиллеристов.

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