Золото и кожа змеи: дебютировал самый экстравагантный Rolls-Royce

Золото и кожа змеи: дебютировал самый экстравагантный Rolls-Royce2
- 28.03.2025, 11:26
Wraith Apollo отличается оригинальным дизайном и роскошным внутренним убранством.
Купе Rolls-Royce Wraith получило необычную модификацию Apollo. Роскошное авто доработали в тюнинг-ателье Venuum из Дубаи по заказу одного блогера. Об этом сообщается на его сайте.
Rolls-Royce Wraith не выпускают с 2023 года — его заменил электромобиль Spectre, который стал очень популярным в Украине. Тем не менее, решили доработать именно бензиновую модель.
Дизайн Rolls-Royce Wraith изменили до неузнаваемости — он стал более брутальным. Купе отличается массивными широкими крыльями, обвесом и полностью новой задней частью с узкими фонарями. Кроме того, заменили решетку радиатора и бамперы.
Не менее экстравагантным является и салон Rolls-Royce Wraith Apollo. В отделке использовали позолоту и вставки из кожи змеи.
Тюнинг Rolls-Royce Wraith не затронул силовой агрегат — техническая «начинка» осталась стандартной. Роскошное авто оснащено 6,6-литровым V12 твин-турбо, который развивает 600 л.с. и 900 Н∙м. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Максимальная скорость авто составляет 250 км/ч.