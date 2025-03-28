«Внешнее управление» для России Аббас Галлямов

28.03.2025, 11:49

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Аббас Галлямов

Новые сотрудники администрации Путина дебютировали слабо.

Раньше формула была предельно простой и понятной:

1) заключается соглашение о прекращении огня;

2) в Украине снимается военное положение и проводятся выборы;

3) новоизбранный президент подписывает мирный договор.

Зачем Путин предлагает эту трехчленную формулу усложнить, добавив какое-то «внешнее управление под эгидой ООН»? На каком этапе оно нужно? Какие задачи способно решить, из тех, что сейчас должны быть решены?

Мне кажется, что в составе внешнеполитического управления АП создали специальный Отдел по придумыванию отговорок с целью затягивания переговоров.

Вот только дебютировали его сотрудники слабо - придумали схему, которая при ближайшем рассмотрении больше подходит для использования не в Украине, а в России. Ведь, если вдуматься, последняя нуждается в том, чтобы сесть, немного остыть, успокоиться и подумать над своим поведением гораздо больше, чем Украина. Внешнее управление «под эгидой ООН» может оказаться в этом деле вполне себе годным инструментарием.

Может быть ВЦИОМ спросит россиян, что они по этому поводу думают?

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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