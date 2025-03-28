В России резко упала добыча газа 1 28.03.2025, 12:23

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После прекращения транзита через Украину.

В России ускоряется падение добычи газа на фоне прекращения поставок топлива в Европу транзитом через Украину. По итогам февраля показатель сократился на 11,3% год к году, до 57,2 млрд кубометров. При этом февральские темпы снижения добычи оказались выше январских, когда они составили 3% год к году. По итогам двух месяцев было добыто 131 млрд кубометров газа, что на 7,3% ниже, чем годом ранее, сообщили «Коммерсанту» источники, знакомые со статистикой Минэнерго.

Добыча «прочих производителей», которая практически полностью отражает показатели «Газпрома», в феврале упала на 13,2% год к году, до 38,2 млрд кубометров, а за два месяца с начала года — на 8%, до 81,5 млрд кубометров. Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК сократил добычу в феврале на 1,5%, до 6,4 млрд кубометров, а за два месяца — на 1,4%, до 13,6 млрд кубометров. Добыча ЛУКОЙЛа снизилась на 13,3%, до 1,3 млрд кубометров, в феврале и на 9,7%, до 2,8 млрд кубометров, с начала года. «Роснефть» сократила производство газа в феврале на 14%, до 5,5 млрд кубометров, а за два месяца — на 12%, до 11,6 млрд кубометров. У «Газпром нефти» производство газа в феврале сократилось на 8,3%, до 2,2 млрд кубометров, тогда как за два месяца — на 5%, до 4,8 млрд кубометров.

До 1 января Россия экспортировала на европейский рынок через Украину около 15 млрд кубометров газа в год. После прекращения транзита у «Газпрома» остался только один трубопроводный маршрут в Европу — «Турецкий поток» с мощностью чуть менее 16 млрд кубометров в год. Помимо закрытия транзита через Украину, на снижении производства также сказалось сокращение внутреннего спроса на фоне аномально теплой погоды, говорит замглавы ФНЭБ Алексей Гривач. По словам источника «Коммерсанта», на потребление газа начинает влиять и сокращение спроса в энергоемких отраслях (производстве стали, стройматериалов и базовых химикатов) из-за замедления экономики. При этом собеседник издания отметил, что на добычу «Газпрома» температурный фактор влияет больше, чем на независимых производителей, из-за высокой доли в продажах поставок населению, ЖКХ и электростанциям. Теплая погода в Казахстане и Узбекистане также могла привести к снижению экспорта в Центральную Азию, добавил источник.

Если не будет изменений на экспортном направлении и погодных аномалий летом, тенденция в добыче существенно не изменится, считает Гривач. Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов, добыча газа в России по итогам 2025 года останется на уровне прошлого года за счет увеличения поставок трубопроводного газа в Китай и роста экспорта СПГ. В 2024 году в стране было добыто 685 млрд кубометров газа, что на 7,6% выше уровня 2023-го.

Между тем, как напоминают аналитики «БКС Мир инвестиций», перспективы возобновления одного из закрытых маршрутов для экспорта российского газа («Северный поток», «Северный поток-2», «Ямал—Европа» и транзит через Украину) выглядят туманными. Более того, Евросоюз планирует с 2027 года полностью отказаться от российских энергоресурсов. «Без существенного «потепления» отношений между Россией и ЕС рост потребления российского газа в Европе маловероятен», — заключили аналитики.

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