ВСУ ликвидировали «героя России» Тибилова в Курской области 3 28.03.2025, 14:11

Оккупант воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения.

В Курской области РФ был ликвидирован «герой России» Марат Тибилов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По данным Росгвардии, это произошло, когда он выполнял «служебно-боевую задачу в Курской области».

По данным пропагандистов, Тибилов воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

В феврале 2025 года его наградили званием «героя России».

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