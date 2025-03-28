ВСУ ликвидировали «героя России» Тибилова в Курской области

ВСУ ликвидировали «героя России» Тибилова в Курской области3
- 28.03.2025, 14:11
Оккупант воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения.
В Курской области РФ был ликвидирован «герой России» Марат Тибилов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
По данным Росгвардии, это произошло, когда он выполнял «служебно-боевую задачу в Курской области».
По данным пропагандистов, Тибилов воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения РФ.
В феврале 2025 года его наградили званием «героя России».