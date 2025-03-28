Участник резни в Буче стал главой района в Оренбургской области РФ 5 28.03.2025, 15:58

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Нурсултан Муссагалеев

Военный преступник является фигурантом уголовного дела, начатого СБУ.

Очередной представитель «новой элиты» России, которого в Украине обвиняют в пытках и расстрелах мирных жителей Бучи под Киевом, Нурсултан Муссагалеев назначен руководителем Новосергиевского района Оренбургской области. Об этом сообщили в минувший вторник в министерстве региональной и информационной политики субъекта, в котором военный занимает пост замминистра, передает The Moscow Times.

За кандидатуру «Героя России» проголосовали члены совдепа Новосергиевского района, отметили в ведомстве. «Его решительность и умение действовать в сложных ситуациях станут важным ресурсом для района», — заявил и. о. вице-губернатора области Юрий Мироненко. 28-летний Муссагалеев является уроженцем поселка Плодородный Новосергиевского района.

Военный попал под уголовное преследование Службы безопасности Украины (СБУ) в октябре 2023 года. Командира разведвзвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ обвинили в участии в «зачистках» Бучанского района Киевской области с целью запугать население и подавить сопротивление, а также в массовых пытках и убийстве мирных жителей.

По данным спецслужбы, в ходе одной из «зачисток» Муссагалеев приказал похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на машине через российский блокпост. Поводом для задержания стали обнаруженные в его смартфоне фото стройматериалов — якобы мужчина помогал ВСУ в строительстве укреплений рядом с Киевом. «Пострадавшего вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где долго жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и бросили тело на месте убийства», — говорится в отчете СБУ. Позже ведомство опубликовало видео допроса российского пленного из отряда Муссагалеева, тот подтвердил обвинения.

В начале февраля этого года офицер получил пост и. о. замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области, сообщал губернатор региона Денис Паслер. В июле 2024-го его назначили и. о. замруководителя управления внутренней политики региона. До этого военный прошел отбор в первый поток кадровой программы «Время героев», которую инициировал президент РФ Владимир Путин для формирования «подлинной элиты» России.

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