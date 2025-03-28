Украина создает оружие стратегического сдерживания 28.03.2025, 16:17

Разработки украинских оружейников способны изменить баланс сил.

Украинские военные активно испытывают новейшее оружие, способное изменить баланс сил в войне против России.

Речь идет об усовершенствованных версиях противокорабельной ракеты Нептун и дронах большой дальности, которые стали элементами новой украинской стратегии сдерживания.

Об этом сообщает журналист «Фактів тижня» Павел Васильев в своем сюжете.

«Длинный Нептун»: украинская разработка

После успешного уничтожения флагмана Черноморского флота РФ — крейсера «Москва» — украинское оружие продолжает демонстрировать свою эффективность.

Эксперты предполагают, что по нефтебазе в Туапсе мог ударить именно «Длинный Нептун» с удлиненной дальностью действия.

Нептун — характеристики

Базовая модель «Нептуна» имела дальность до 300 км, но, как свидетельствуют новые данные, модифицированная версия может достигать 1 тыс. км.

Это позволяет наносить удары по стратегическим целям глубоко в тылу врага, включая военные заводы, нефтебазы, аэродромы и даже Москву.

Помимо увеличенной дальности, усовершенствованная ракета имеет новую систему наведения и, вероятно, более мощную боевую часть – до 450 кг. Это делает ее способной поражать не только корабли, но укрепленные наземные объекты.

Дроны: точные, тихие, дальнобойные

Параллельно с «Нептуном» Украина развивает ударные дроны. Один из них – реактивный дрон, пролетевший в Тверскую область РФ и уничтоживший арсенал с 30 тыс. тонн боеприпасов. Радиус действия – около 500 км. Но появляются и новые БпЛА с дальностью до 3 тыс. км.

– Они оптимальны. Там интегральная компоновка, позволяющая в минимальном объеме сохранять максимальное количество полезного оборудования, топлива и боевой части, – сказал ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Форма типа летучее крыло, мощная боевая часть и способность обходить ПВО позволяют украинским дронам проникать глубоко на территорию РФ.

Комплексный подход – залог эффективности

Отдельно дроны и ракеты обладают ограниченной эффективностью. Но вместе — это комплексное решение, позволяющее наносить комбинированные удары по самым болезненным точкам врага: Усть-Луг, Новороссийск, энергосистемы на Волге.

Эксперты говорят, что уничтожение ключевых объектов российской энергетики и логистики может стать эффективнее любых санкций.

Чтобы масштабировать эти успехи, Украине необходимо развернуть массовое производство. Это возможно только при условии стабильного снабжения компонентов и поддержки западных партнеров.

Напомним, 15 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новая ракета «Длинный Нептун» прошла успешное боевое применение.

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