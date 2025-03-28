В Польше возрос интерес к подготовке преподавателей по предмету «здоровье»1
- 28.03.2025, 16:52
Новый предмет появится в школьной программе уже с сентября, но будет необязательным.
Министерство национального образования Польши сообщает о неожиданно высоком интересе к обучению педагогов по предмету «здоровье». В начале марта ведомство утвердило список 11 вузов, где будут проходить бесплатные курсы для будущих преподавателей. Среди них — Вроцлавский медицинский университет, Гданьский медицинский университет и Силезский университет. Обучение рассчитано на три семестра и стартует в апреле, сообщает «Польское радио».
Как отметил пресс-секретарь Министерства образования Петр Отрэмбски, спрос на программу превзошел все ожидания:
«Все вузы отмечают, что число желающих значительно превышает доступные места. В первую очередь на обучение принимают действующих учителей, которые предоставили справку от директора школы о намерении преподавать этот предмет с 1 сентября 2025 года».
Новый предмет появится в школьной программе уже с сентября, но будет необязательным. Преподавать его смогут не только выпускники специализированных курсов, но и учителя биологии, естественных наук, физкультуры и семейного воспитания.