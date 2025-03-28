В Беловежской пуще посчитали зубров и приятно удивились

В Беловежской пуще посчитали зубров и приятно удивились2
- 28.03.2025, 18:29
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Местная популяция стала больше.
В Беловежской пуще посчитали, сколько у них зубров. Оказалось, за год местная популяция стала больше на 36 голов. Информация об этом появилась на сайте национального парка, пишет «Зеркало».
Учет зубров сотрудники Беловежской пущи проводили в январе – марте. Однако в отчете указано количество животных на 1 января 2025 года. По обобщенным данным их здесь зарегистрировали 726. Восемь из них при этом содержатся в демонстрационных вольерах.
— Учетами охвачена вся территория национального парка, а также земли смежных землепользователей, — сказано на сайте пущи. — Сотрудники устанавливали не только количество животных, но и структуру популяции по полу и возрасту. Чтобы изучить стада, где более 50 особей, использовали квадрокоптер и фотоаппарат с длиннофокусным объективом.
Какой же получился расклад?
— Подсчеты показали, что взрослых самцов (старше 3,5 года) зарегистрировано 132 особи, взрослых самок — 378, — перечисляют в национальном парке. — Молодняка (1,5−3,5 года) — 127, телят 2024 года рождения — 89.
На сайте Беловежской пущи уточняют, что зимой зубров регистрировали в Свислочском, Пружанском и Каменецком районах.