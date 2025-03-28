«Визиты на дом — это дурдом» 28.03.2025, 19:05

Белорусский врач честно рассказал, почему уволился.

Проблема с медицинским персоналом в Беларуси — хроническая и пока не решаемая. Вряд ли что-то улучшится, пока не изменится существующая сейчас система здравоохранения.

Недавно один из врачей, работавших в Минске и уехавший из страны, прислал телеграм-каналу «Белые халаты» письмо, в котором рассказал о причинах, по которым уволился. Рассказ хорошо отражает ситуацию:

- Я — врач с более чем 10-летним стажем. В 2020-м году выходил на акции протеста и был уволен как «неблагонадежный». Долго пытался устроиться на работу по специальности. Получилось только в 2023-м – в поликлинику.

Хочу сказать будущим коллегам из меда: никогда, ни за что, ни под какими предлогами не идите работать в белорусскую поликлинику! Поясню. Вы там не лечите, иногда помогаете, но большую часть времени занимаетесь абсолютно бессмысленной писаниной. У вас нет времени на осмотр пациента, на сбор анамнеза. Главная ваша задача — генерация сотен бумажек для бесконечных проверок.

Вот один из примеров: я провожу опрос пациента. Для этого распечатываю анкету и заполняю ее вручную. Этот лист передается в другой кабинет, где стоит компьютер, подключенный к сети Минздрава. Там данные перепечатывают в электронные таблицы, а бумагу, которую я заполнял, выкидывают (и так 20–30 листов только с одного отделения). Дальше садимся и пишем от руки лист диспансеризации, и вновь отдельно взятый человек вводит его в базу данных. Пишем патронажные посещения, и, конечно, вновь все повторяется — эту информацию опять отдельно вводят в систему.

Но это не все. К нам обращается милиция: «Будьте любезны, обследуйте жилищные условия в такой-то неблагоприятной семье-квартире». Это тоже море впустую потраченного времени и сил, причем порой — небезопасное занятие. Я врач или надзиратель? У кого из нас с милиционером пистолетик на боку висит? Я учился лечить или самозащите? И опять по каждой такой «просьбе» (от которой, на самом деле, нельзя отказаться) надо составить очередной отчет. И это продолжает плодить бумаги, бумаги, бумаги.

Визиты на дом — это дурдом. Я в сотый раз, приходя на вызов, повторяю: при температуре надо пить парацетамол и больше жидкости. Другие вызовы: «У меня нога болит», «Меня подташнивает», «Не очень хорошо себя чувствую»… Для чего все эти люди меня вызвали? Ответ: для того, чтобы я им выписал больничный. Имейте хотя бы совесть и придите на прием!

Административный аспект. Каждую неделю в n день в m часов поликлиника вымирает. Все в актовом зале слушают «лекции», «рекомендации» и поучения: одно и то же от одних и тех же. Кто поумнее — занимают места за колоннами, там спать удобнее. Sapienti sat: в декабре какой-то прокурор нам рассказывал, почему врачам нельзя шоколадки от пациентов принимать. Поликлиника была пуста, а в коридоре было плохо человеку. Это нормально?

Работал без медсестры. Назначаю анализы, ЭКГ пациенту на дому (лежачий, онко, возраст...) и сам же иду их брать к 8–9 утра. Потом несу их в поликлинику, следом — хожу по вызовам. С 15 сажусь на прием до 20, а следом может еще куча другой работы навалиться. И это — на одну ставку. Всегда хорошо относился к пациентам, так как уверен: мое состояние ни в коем случае не должно на них отражаться. Но триггерили фразы: «Вы мне должны!» или «Я вам плачу налоги!». Вот тут иногда не выдерживал и срывался. За что получал жалобы и периодически лишался премии.

В конце концов, терпение лопнуло. В начале прошлого года меня вызвали в администрацию и сказали, что я обязан вступить в профсоюз и в «Белую Русь», если хочу работать дальше. Этот вопрос, по их словам, «не обсуждается». Я сказал, что это в их мире не обсуждается, а для меня — очень даже дискутабельно. Уволился, ок, лучше я в Польше буду санитаром работать.

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