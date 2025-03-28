ВСУ с расстояния 30 километров ликвидировали высокопоставленного оккупанта на Курщине

ВСУ с расстояния 30 километров ликвидировали высокопоставленного оккупанта на Курщине3
- 28.03.2025, 21:11
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Стали известны подробности ликвидации майора Росгвардии Тибилова.
ВСУ нанесли удар высокоточным оружием на 30 км вглубь территории РФ, успешно поразив позиции российских оккупационных войск. В ходе этой атаки был ликвидирован майор Росгвардии Марат Тибилов, носивший звание «героя России».
Об этом пишут Z-паблики, передает dialog.ua.
Удар пришелся по позициям противника в селе Черкасское-Поречное Курской области.
- Враг прицельно атаковал место нахождения офицера с дальности в несколько десятков километров высокоточным оружием. Удар нанесен на 30 км вглубь территории России, – жалуются Z-пропагандисты и утверждают, что позиции российских войск были выявлены благодаря разведке НАТО.
Ликвидацию Тибилова подтвердил и исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он рассказал, что ликвидированный оккупант родом из Северной Осетии, именно туда будут доставлены его останки.
Z-каналы пишут, что Тибилов принимал участие в военной агрессии против Украины с первого дня полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию.
Известно, что незадолго до ликвидации, в феврале текущего года, Тибилов получил от российского диктатора Путина медаль «Золотая звезда».