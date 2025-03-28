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ВСУ с расстояния 30 километров ликвидировали высокопоставленного оккупанта на Курщине

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  • 28.03.2025, 21:11
  • 3,508
ВСУ с расстояния 30 километров ликвидировали высокопоставленного оккупанта на Курщине

Стали известны подробности ликвидации майора Росгвардии Тибилова.

ВСУ нанесли удар высокоточным оружием на 30 км вглубь территории РФ, успешно поразив позиции российских оккупационных войск. В ходе этой атаки был ликвидирован майор Росгвардии Марат Тибилов, носивший звание «героя России».

Об этом пишут Z-паблики, передает dialog.ua.

Удар пришелся по позициям противника в селе Черкасское-Поречное Курской области.

- Враг прицельно атаковал место нахождения офицера с дальности в несколько десятков километров высокоточным оружием. Удар нанесен на 30 км вглубь территории России, – жалуются Z-пропагандисты и утверждают, что позиции российских войск были выявлены благодаря разведке НАТО.

Ликвидацию Тибилова подтвердил и исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он рассказал, что ликвидированный оккупант родом из Северной Осетии, именно туда будут доставлены его останки.

Z-каналы пишут, что Тибилов принимал участие в военной агрессии против Украины с первого дня полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию.

Известно, что незадолго до ликвидации, в феврале текущего года, Тибилов получил от российского диктатора Путина медаль «Золотая звезда».

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