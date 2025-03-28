закрыть
28 марта 2025, пятница, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские банки готовятся к обвалу цен на нефть и усилению санкций

2
  • 28.03.2025, 21:36
Российские банки готовятся к обвалу цен на нефть и усилению санкций

Экономика РФ может потерять более $150 миллиардов доходов от экспорта.

Банк России провел стресс-тестирование российских банков на случай реализации «рискового сценария» развития экономики. Об этом сам регулятор сообщил в годовом отчете, который в пятницу был внесен в Госдуму РФ, отмечает The Moscow Times.

Условия, готовность к которым проверял ЦБ, включали усиление санкций, спад в мировой экономике и резкое падение цен на нефть — до $49 за баррель Brent, то есть на 33% по сравнению с текущими уровнями. В «рисковом сценарии» (его Центробанк описал в «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024-26 гг), российская экономика теряет более $150 млрд доходов от экспорта, общий объем которого падает до $266 млрд — самого низкого уровня с 2005 года. Импорт сокращается до $200 млрд — минимума за 10 лет, а ВВП скатывается в рецессию, теряя за год до 3,5%.

Как заверяет ЦБ РФ в отчете, банковская система способна выдержать такой кризис. «Накопленный банками за последние годы запас капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери, достаточность капитала (норматив Н1.0) может снизиться в совокупности на 2,8 процентного пункта, но в целом сохранится на уровне 9,6%, превышающем минимальное значение норматива», — пишет регулятор.

В тестировании принимали участие 27 крупнейших российских банков и оценивались 400 их главных клиентов-заемщиков из числа крупных российских компаний.

В закрытом докладе, который был представлен в правительство в феврале, ЦБ предупредил, что резкое падение цен на нефть на продолжительное время может стать реальной угрозой для российской экономики из-за планов США и стран ОПЕК увеличить добычу. Свободные мощности государств ОПЕК — 5 млн баррелей в сутки — сейчас позволяют полностью заменить всю российскую нефть на мировом рынке, а похожий прецедент уже был в середине 1980х, указывал Центробанк: тогда Саудовская Аравия втрое нарастила производство нефти и обвалила мировые цены с $30 до $10-15. Это породило острый валютный кризис в Советском союзе и через 6 лет закончилось его банкротством и развалом.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип