Российские банки готовятся к обвалу цен на нефть и усилению санкций 2 28.03.2025, 21:36

Экономика РФ может потерять более $150 миллиардов доходов от экспорта.

Банк России провел стресс-тестирование российских банков на случай реализации «рискового сценария» развития экономики. Об этом сам регулятор сообщил в годовом отчете, который в пятницу был внесен в Госдуму РФ, отмечает The Moscow Times.

Условия, готовность к которым проверял ЦБ, включали усиление санкций, спад в мировой экономике и резкое падение цен на нефть — до $49 за баррель Brent, то есть на 33% по сравнению с текущими уровнями. В «рисковом сценарии» (его Центробанк описал в «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024-26 гг), российская экономика теряет более $150 млрд доходов от экспорта, общий объем которого падает до $266 млрд — самого низкого уровня с 2005 года. Импорт сокращается до $200 млрд — минимума за 10 лет, а ВВП скатывается в рецессию, теряя за год до 3,5%.

Как заверяет ЦБ РФ в отчете, банковская система способна выдержать такой кризис. «Накопленный банками за последние годы запас капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери, достаточность капитала (норматив Н1.0) может снизиться в совокупности на 2,8 процентного пункта, но в целом сохранится на уровне 9,6%, превышающем минимальное значение норматива», — пишет регулятор.

В тестировании принимали участие 27 крупнейших российских банков и оценивались 400 их главных клиентов-заемщиков из числа крупных российских компаний.

В закрытом докладе, который был представлен в правительство в феврале, ЦБ предупредил, что резкое падение цен на нефть на продолжительное время может стать реальной угрозой для российской экономики из-за планов США и стран ОПЕК увеличить добычу. Свободные мощности государств ОПЕК — 5 млн баррелей в сутки — сейчас позволяют полностью заменить всю российскую нефть на мировом рынке, а похожий прецедент уже был в середине 1980х, указывал Центробанк: тогда Саудовская Аравия втрое нарастила производство нефти и обвалила мировые цены с $30 до $10-15. Это породило острый валютный кризис в Советском союзе и через 6 лет закончилось его банкротством и развалом.

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