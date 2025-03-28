Авиация ВСУ поразила пограничный пункт пропуска «Погар» на Брянщине

Авиация ВСУ поразила пограничный пункт пропуска «Погар» на Брянщине2
- 28.03.2025, 22:45
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С этого пункта россияне неоднократно запускали дроны по Украине.
Украинские защитники нанесли авиаудар по пограничному пункту пропуска «Погар» в Брянской области. Оттуда оккупанты запускали свои дроны-камикадзе.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
- 27 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска «Погар», который в районе Случовска (село - ред.) Брянской области РФ, - сказано в сообщении Генштаба.
В результате украинской атаки была уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, системой видеонаблюдения и другими техническими средствами.
В Генштабе уточнили, что, по предварительной информации, были ликвидированы от 15 до 40 российских оккупантов.
Военное командование подчеркнуло, что удар стал ответом на действия России, которая терроризирует мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины своими ударными беспилотниками.
«С локации «Погар» неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА. Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении», - добавили в Генштабе.