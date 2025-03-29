Украинские десантники взяли в плен группу российских военных на Курщине

Украинские десантники взяли в плен группу российских военных на Курщине2
- 29.03.2025, 10:59
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Командование отправило их под пытками в «мясной штурм».
В Курской области у Десантно-штурмовых войск ВСУ очередное пополнение обменного фонда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 5 военнослужащих армии РФ были взяты в плен. В своих подразделениях на территории России к оккупантам применяли негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов и отказ участвовать в «мясных штурмах».
Сейчас им оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.