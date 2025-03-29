«Наша Ніва»: Спикерка «координационного совета» пропала вместе со 100 тысячами евро 29.03.2025, 12:11

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Анжеликa Мельниковa

Анжелика Мельникова покинула территорию ЕС.

Спикер так называемого «координационного совета» Анжелика Мельникова, как пишет «Наша Ніва», улетела из Польши и не выходит на связь. Вместе с ней пропал и доступ к деньгам, которые доноры передали «координационному совету».

Мельникова писала коллегам о том, что ждет транш: «Все документы по финансированию я подготовлю в течение двух недель, в любом случае деньги будут не раньше чем через 10-12 дней».

По информации издания, речь идет примерно о ста тысячах евро.

Последнее сообщение, полученное от спикера Анжелики Мельниковой делегатами «координационного совета», было посвящено ее тяжелому состоянию здоровья.

«У меня осложнение после ковида, и сегодня подтвердилось воспаление легких. Сейчас я на уколах и антибиотиках», — говорилось в сообщении.

Через некоторое время, как пишет «Наша Нiва», Анжелика Мельникова самостоятельно покинула территорию Польши на самолете. Она вылетела с территории Евросоюза в Великобританию, после чего ее след пропал.

Мельникова считалась «человеком Павла Латушко» во главе «координационного совета».

Сам Латушко заявил, что подал заявление в польские спецслужбы в связи с ее исчезновением.

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