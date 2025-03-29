Взрыв в Луганске: ВСУ разгромили военную базу РФ на заводе «Трансмаш»1
- 29.03.2025, 12:51
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Там оккупанты ремонтировали военную технику и собирали дроны.
В ночь на 29 марта в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, после которых в промзоне города возник сильный пожар. Была атакована важная военная цель армии РФ.
Сайт Dialog.UA разбирался в деталях.
Российские пропагандисты по традиции обвинили в пожаре «обломки беспилотников». Они также сообщили, что горели некие «складские помещения» без уточнения деталей.
Позже удалось выяснить, что горел завод «Трансмаш». Это подтвердил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.
«Луганск получил приветствие за Днепр. Очевидная разница — наш удар по заводу «Трансмаш», где россияне ремонтировали военную технику и собирали дроны. Без вреда для гражданских. Точно в цель. Вот она — цивилизационная разница», — написал он.