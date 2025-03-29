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Взрыв в Луганске: ВСУ разгромили военную базу РФ на заводе «Трансмаш»

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  • 29.03.2025, 12:51
  • 2,440
Взрыв в Луганске: ВСУ разгромили военную базу РФ на заводе «Трансмаш»

Там оккупанты ремонтировали военную технику и собирали дроны.

В ночь на 29 марта в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, после которых в промзоне города возник сильный пожар. Была атакована важная военная цель армии РФ.

Сайт Dialog.UA разбирался в деталях.

Российские пропагандисты по традиции обвинили в пожаре «обломки беспилотников». Они также сообщили, что горели некие «складские помещения» без уточнения деталей.

Позже удалось выяснить, что горел завод «Трансмаш». Это подтвердил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

«Луганск получил приветствие за Днепр. Очевидная разница — наш удар по заводу «Трансмаш», где россияне ремонтировали военную технику и собирали дроны. Без вреда для гражданских. Точно в цель. Вот она — цивилизационная разница», — написал он.

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