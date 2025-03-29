МВД Польши: Спикера «координационного совета» Анжелики Мельниковой нет в стране уже много недель

МВД Польши: Спикера «координационного совета» Анжелики Мельниковой нет в стране уже много недель13
- 29.03.2025, 12:59
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Информацию озвучил пресс-секретарь польского министерства.
Исчезнувшая спикер «координационного совета» (КС) Беларуси Анжелика Мельникова уже много недель находилась за пределами Польши. Об этом заявил пресс-секретарь польского МВД Яцек Добжиньски.
«Польские спецслужбы получили информацию о том, что представители «координационного совета» Беларуси уже несколько дней не могут связаться со спикером совета Анжеликой Мельниковой. По информации польских и партнерских служб, она уже много недель находится за пределами Польши», — написал он в соцсети X.
Добжиньски добавил, что польские спецслужбы будут поддерживать связь с коллегами из других стран и «координационным советом» Беларуси, чтобы установить местонахождение Мельниковой.
Напомним, что спикер «координационного совета» Анжелика Мельникова пропала 25 марта. Павел Латушко заявил, что официально сообщил в правоохранительные органы Польши о ее исчезновении. По просьбе правоохранительных органов эта информация ранее не публиковалась. Вместе с Анжеликой Мельниковой пропал и доступ к деньгам, которые доноры передали «координационному совету». Речь идет о сумме в 100 тысяч евро.