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Украинская разведка показала оружие против «Шахедов» в действии

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  • 29.03.2025, 20:23
  • 3,436
Украинская разведка показала оружие против «Шахедов» в действии

Видеофакт.

Операторы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины применили новейшее экспериментальное оружие для уничтожения российских ударных дронов типа «Шахед» во время ночной массированной атаки 29 марта.

Как сообщили в ГУР, с помощью данной системы «дрон против дрона» удалось уничтожить два вражеских БПЛА подряд.

Результаты указанной работы разведчики продемонстрировали на эксклюзивном видео.

«Применены экспериментальные дроны-перехватчики ГУР — совместная разработка Украины и международных партнеров нашего государства. После этапа испытаний и применения в боевых условиях оружие показало высокую эффективность. Объемы производства убийц «Шахедов» будут масштабированы», — говорится в сообщении.

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