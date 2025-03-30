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Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1600

  • 30.03.2025, 3:00
Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1600

В страну въехали сотни спасателей.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644, еще 3408 человек пострадали. В субботу правящая в стране военная хунта впустила в Мьянму сотни иностранных спасателей, пишет агентство Reuters.

По данным местных государственных СМИ, китайская спасательная группа прибыла в аэропорт города Янгон. Посольство Китая в Мьянме сообщило, что Пекин предоставит помощь на сумму 13,77 миллиона долларов, включая палатки, одеяла и наборы неотложной медицинской помощи.

Также в Янгоне приземлился военный самолет с гуманитарной помощью из Индии, а правительство Индии заявило, что отправляет корабли с 40 тоннами гуманитарной помощи.

Южная Корея заявила, что предоставит Мьянме гуманитарную помощь в размере двух миллионов долларов через международные организации. Кроме того, самолеты с гуманитарной помощью и персоналом отправили Россия, Малайзия и Сингапур.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 28 марта. Большая часть разрушений пришлась на Мандалай – второй по величине город Мьянмы с населением более миллиона человек. Рядом с Мандалаем находился эпицентр подземных толчков. По оценкам Геологической службы США, число погибших в Мьянме может превысить 10 тысяч человек.

По предварительной оценке Правительства национального единства Мьянмы, в результате землетрясения были повреждены не менее 2900 зданий, 30 дорог и семь мостов.

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