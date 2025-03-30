Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1600
- 30.03.2025, 3:00
В страну въехали сотни спасателей.
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644, еще 3408 человек пострадали. В субботу правящая в стране военная хунта впустила в Мьянму сотни иностранных спасателей, пишет агентство Reuters.
По данным местных государственных СМИ, китайская спасательная группа прибыла в аэропорт города Янгон. Посольство Китая в Мьянме сообщило, что Пекин предоставит помощь на сумму 13,77 миллиона долларов, включая палатки, одеяла и наборы неотложной медицинской помощи.
Также в Янгоне приземлился военный самолет с гуманитарной помощью из Индии, а правительство Индии заявило, что отправляет корабли с 40 тоннами гуманитарной помощи.
Южная Корея заявила, что предоставит Мьянме гуманитарную помощь в размере двух миллионов долларов через международные организации. Кроме того, самолеты с гуманитарной помощью и персоналом отправили Россия, Малайзия и Сингапур.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 28 марта. Большая часть разрушений пришлась на Мандалай – второй по величине город Мьянмы с населением более миллиона человек. Рядом с Мандалаем находился эпицентр подземных толчков. По оценкам Геологической службы США, число погибших в Мьянме может превысить 10 тысяч человек.
По предварительной оценке Правительства национального единства Мьянмы, в результате землетрясения были повреждены не менее 2900 зданий, 30 дорог и семь мостов.